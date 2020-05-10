AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حدث في 17 رمضان.. وقوع غزوة بدر.. وفاة السيدة عائشة.. واستشهاد علي بن أبي طالب

الأحد 10/مايو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
شهد اليوم السابع عشر من رمضان، عددا من الأحداث المهمة التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني ومن أبرز الأحداث، وقوع غزوة بدر الكبرى عام 2هـ، وحقق المسلمون النصر على الدولة البيزنطية فى معركة العمورية عام 223هـ، واستشهاد الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه فى عام 40هـ.

غزوة بدر الكبرى
في 17 رمضان 2هـ الموافق 13 مارس 623 م، حدثت معركة بدر بين المسلمين بقيادة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكانت أول انتصارات قوى الحق على شراذم الباطل، ويطلق عليها "غزوة الفرقان".

وفاة السيدة رقية رضي الله عنها
في 17 رمضان 2 هـ الموافق 13 مارس 623 م، توفيت السيدة رقية بنت النبي (صلى الله عليه وسلم).

استشهاد الإمام علي بن أبي طالب
في 17 رمضان 40 هـ الموافق 24 يناير 660 م، استشهد الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، والذي أسلم مبكرًا، وشهد الغزوات مع النبي (صلى الله عليه وسلم)، وتزوج ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاطمة، واشتهر بالشجاعة والفصاحة والبلاغة، وقد اغتاله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم الحميري، وهو ابن ثمان وخمسين.

الانتصار على الدولة البيزنطية في معركة عمورية
في 17 رمضان 223 هـ الموافق 12 أغسطس 838 م، تحقق للمسلمين النصر على الدولة البيزنطية في معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسي، الذي هبّ لنجدة إخوانه المسلمين حين استغاثوا به، فحرك جيشًا كبيرًا لتأديب الدولة البيزنطية.

وفاة السيدة عائشة رضي الله عنها
في ليلة الثلاثاء 17 رمضان 85 هـ الموافق 12 يوليو 678 م، توفيت السيدة عائشة زوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ودفنت بالبقيع.

وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي
في السابع عشر وقيل الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 95 هـ الموافق يونيو 714 م توفي الحجاج بن يوسف الثقفي، قبل انتهاء مدة خلافة الوليد بن عبد الملك بأقل من سنة، وكانت وفاته بالعراق، وله من العمر 54 سنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفصة بنت عمر.. تعرف على قصة حياتها مع النبي

حدث في 13 رمضان .. عمر بن الخطاب يفتح بيت المقدس .. ووفاة الحجاج بن يوسف الثقفي

ترشيحاتنا

بمكونات فى المنزل .. وصفات بسيطة للتخلص من الحموضة خلال دقائق

لميس الحديدي تحذر من كورونا: خافوا على أنفسكم وأولادكم.. فيديو

أخبار الرياضة.. عمر جابر: الزمالك لم يفاوضني .. رفع راتب كارتيرون.. ووليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

خاص| هانم من الزمن الجميل.. علاقة جدة ياسمين صبري بيوسف وهبي ووالد أحمد السقا.. صور

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور

اتهام بالرشوة.. القصة الكاملة لأزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات فى المنزل .. وصفات بسيطة للتخلص من الحموضة خلال دقائق

بسكلتة لكل مواطن.. بريطانيا تضع إستراتيجية جديدة للنقل العام لمواجهة كورونا

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف