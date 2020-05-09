تطهير 7062 منشأة و550 شارعا و 73 موقف أجرة أسبوع بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا خلال الأسبوع الماضى بتطهير ٧٠٦٢ منشأه و ٥٥٠ شارع و ٧٣ موقف لسيارات الأجرة و ١١ موقع للعمل فى مدن بالمحافظة.





أوضح محافظ قنا، بأنه تم تطهير ١٩٧٠ منشأه وموقع في مدينة نقاده، وفي مدينة قنا تم تطهير ١٩٣٩ منشأه وشارع، وفي مدينة الوقف تم تطهير ٩٩٥ ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات وشوارع ومواقف، أما في مدينة قوص فتم تطهير ٧٠٩ منشأه.









و أضاف الداودي، وفي مدينة فرشوط، تمت أعمال التطهير فى ٦٠٩ منشأه، وفي مدينة أبوتشت تم تطهير ٥٥٢ منشأه وموقع، و في مدينة دشنا تمت أعمال التطهير فى ٣٨٧ منشأه وشارع، وفي مدينة قفط تم تطهير ٣٣٩ منشأه وشارع بالمدينة، كما تم تطهير ١٩٦ منشأه وشارع بمدينة نجع حمادى.





وأكد الداودي، أن إجراءات التعقيم تأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





ووجه المحافظ رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.



