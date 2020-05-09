د. هادي التونسي يكتب: فيري

خارجا لتوي من تجول بالغابة القريبة، ليس معي إلا عصياني النوردية التي استعملها كارتكاز لتمارين رياضية إضافية، وجهاز موسيقي محمول يُسري عني، فتتسارع خطواتي أحيانا مع نغماته انغماسا حرا ممتعا، وجدت رجلا يثبت نظره علي عن بعد، اقتربت لأحييه فضولا مني عن سبب اهتمامه.





ذكر فيري أنه يستعمل عصا وحيدة لأنه لا يستطيع المشي دونها، فابلغته أن الدنيا تسير بنا جميعا في نفس المسار، وأن كل ما أفعله هو محاولة تأجيل النهاية المحتومة.





بدأ الفضول المتبادل يؤتي ثماره بتعارفنا... فيري يعيش بسنواته السبعة والثمانين وحيدا بعد أن قضت زوجته نحبها في نهاية زواج استمر تسعة وستين عاما، وأثمر عن ابنتين تعمل إحداهما مدرسة والأخرى ممرضة، تقطنان قريبا وتعدان له وجبات الغذاء يوميا، ويزور قبر الزوجة كثيرا يجتر الذكريات.





لكن حياته في مقتبل الشباب لم تكن بذلك الهدوء، كان سائقا لعربة نقل يجرها حصان في الحرب العالمية الثانية حين أسره الألمان وأخذوه يعمل حرفيا لدى قوات النازي عنوة، لكن الحلفاء المنتصرين أسروه وسجنوه ثم أحالوه إلى المجر الشيوعية أنذاك، حيث سجنته للمرة الثانية سنوات. ليخرج بعدها ويعمل بالتجارة ليعول أسرته الصغيرة.



