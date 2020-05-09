د. هادي التونسي يكتب: فيري

خارجا لتوي من تجول بالغابة القريبة، ليس معي إلا عصياني النوردية التي استعملها كارتكاز لتمارين رياضية إضافية، وجهاز موسيقي محمول يُسري عني، فتتسارع خطواتي أحيانا مع نغماته انغماسا حرا ممتعا، وجدت رجلا يثبت نظره علي عن بعد، اقتربت لأحييه فضولا مني عن سبب اهتمامه.
ذكر فيري أنه يستعمل عصا وحيدة لأنه لا يستطيع المشي دونها، فابلغته أن الدنيا تسير بنا جميعا في نفس المسار، وأن كل ما أفعله هو محاولة تأجيل النهاية المحتومة.
بدأ الفضول المتبادل يؤتي ثماره بتعارفنا... فيري يعيش بسنواته السبعة والثمانين وحيدا بعد أن قضت زوجته نحبها في نهاية زواج استمر تسعة وستين عاما، وأثمر عن ابنتين تعمل إحداهما مدرسة والأخرى ممرضة، تقطنان قريبا وتعدان له وجبات الغذاء يوميا، ويزور قبر الزوجة كثيرا يجتر الذكريات.
لكن حياته في مقتبل الشباب لم تكن بذلك الهدوء، كان سائقا لعربة نقل يجرها حصان في الحرب العالمية الثانية حين أسره الألمان وأخذوه يعمل حرفيا لدى قوات النازي عنوة، لكن الحلفاء المنتصرين أسروه وسجنوه ثم أحالوه إلى المجر الشيوعية أنذاك، حيث سجنته للمرة الثانية سنوات. ليخرج بعدها ويعمل بالتجارة ليعول أسرته الصغيرة.
أحيانا نظن أننا نستمع إلى من نعدهم كبارا عطفا ومواساة، لكن وإن استطعنا أن نخفف وحدتهم فنحن في الحقيقة مستفيدون، نمارس فضيلة الاستماع، وحكمة التأمل، نعرف أن الدنيا تصعد وتهبط بنا، وإذا كان علينا أن نستمتع بما تمنحه، فلنعلم أنها منحة مؤقتة، علينا أن تكون أقدامنا ثابتة في الارض مهما تقلبت أحوالها، نتواضع لأنفسنا ولله، ونكون فطرتنا الأصيلة، لنعيش حياتنا وليس حياة الأخرين بأقل الأقنعة قدر المستطاع، فالسعادة الحقيقة ان تكون نفسك ناجحا سعيدا.. فيرى ذكر أن التواصل صنع يومه وأننا سنتزاور .. وأنا أشعر بعرفان لله لما كان في حياتي وسعيد بالتعلم من تجارب الآخرين قبل فوات الأوان.