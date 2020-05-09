AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

نورهان البطريق تكتب : لعنة الكبرياء

السبت 09/مايو/2020 - 10:53 م
صدى البلد
Advertisements



إن  الكبرياء قادر على أن يصيب  العلاقات العاطفية في مقتل،  فما إن  تسلل  كطرف ثالث حتى شرع في هدمها  ،فالعناد يدمر  الحب، والتعنت  يصنع  له  مقبرته .

الكِبر يجعل أحدهما يتفوه بكلام لا يقصده ، بينما  يرتدى  الآخر  قناعًا لا يعبر عنه،  لكي يرد عليه بعبارات  أكثر عنفًا و قسوةً  ،إلى  أن  يفضي  هذا  اللقاء  إلى  الفراق، وما  هنا أتى  مصطلح "اللقاء  الاخير"  ذلك  اللقاء  الذي  يعقبه  الندم  ، ويولد الحنين تبعًا  له. ثم سرعان ما نعرج  إلى مرحلة  جديدة  عنوانها  "لو كنا " لو يعود  الزمن  بنا، ما كنا  فعلنا  هذا ،  ولا نطقنا  ذاك ، لو  أن الزمن توقف عند ذلك اللقاء  لكنتٌ تغاضيت، وكذلك الطرف  الآخر يردد في  قرارة نفسه و أنا أيضا  لكنتٌ  تغافلت  ، ولكنه  للأسف  قد فات  الأوان.

تسامح ما لم يمس الأمر كرامتك  ،واتكىء على ذاكرتك لتسعفك بالمواقف  التي جمعت بينهما ،لتقف حائلًا بينك و بين غضبك . افسح  المجال لعقلك حتى لا تقطع ودًا ، وتريث من  أجل  أن  تحافظ  على الوصال.ثمة  علاقات لا تعوض ، و لا يشفع لك الندم حتى تعود كما كانت ذي قبل، لأنها لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة ، ولا تتكرر ثانية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تصديق السيسى.. 80% زيادة رسمية فى المعاشات.. وهذا موعد صرف العلاوات الخمسة

بعد اتهامها بالإساءة إليه...الأعلى للإعلام يبحث شكوى طارق الشناوي ضد غادة عبدالرازق

شاهد.. قتال بين طائرات ميراج يونانية وإف 16 تركية أنذر بكارثة

الصحة: تسجيل 488 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

حقيقة فيروس كبدي جديد تنقله الفئران .. طبيب يكشف

احذر أن تكون منهم..البحوث الإسلامية: 6 أشخاص لا يحبهم الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر قصير .. صبا مبارك تتألق فى إطلالة أنيقة.. شاهد

تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير مع ابو هشيمة

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل