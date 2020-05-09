نورهان البطريق تكتب : لعنة الكبرياء













إن الكبرياء قادر على أن يصيب العلاقات العاطفية في مقتل، فما إن تسلل كطرف ثالث حتى شرع في هدمها ،فالعناد يدمر الحب، والتعنت يصنع له مقبرته .





الكِبر يجعل أحدهما يتفوه بكلام لا يقصده ، بينما يرتدى الآخر قناعًا لا يعبر عنه، لكي يرد عليه بعبارات أكثر عنفًا و قسوةً ،إلى أن يفضي هذا اللقاء إلى الفراق، وما هنا أتى مصطلح "اللقاء الاخير" ذلك اللقاء الذي يعقبه الندم ، ويولد الحنين تبعًا له. ثم سرعان ما نعرج إلى مرحلة جديدة عنوانها "لو كنا " لو يعود الزمن بنا، ما كنا فعلنا هذا ، ولا نطقنا ذاك ، لو أن الزمن توقف عند ذلك اللقاء لكنتٌ تغاضيت، وكذلك الطرف الآخر يردد في قرارة نفسه و أنا أيضا لكنتٌ تغافلت ، ولكنه للأسف قد فات الأوان.





تسامح ما لم يمس الأمر كرامتك ،واتكىء على ذاكرتك لتسعفك بالمواقف التي جمعت بينهما ،لتقف حائلًا بينك و بين غضبك . افسح المجال لعقلك حتى لا تقطع ودًا ، وتريث من أجل أن تحافظ على الوصال.ثمة علاقات لا تعوض ، و لا يشفع لك الندم حتى تعود كما كانت ذي قبل، لأنها لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة ، ولا تتكرر ثانية.