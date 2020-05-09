صبرى فواز: لم أسع للحصول على دور البطولة فى فيلم سوق الجمعة

نفى الفنان الكبير صبرى فواز، حقيقة ما تم تداوله بشأن محاولة أن يصبح بطلا لفيلم سوق الجمعة.





وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، أن فيلم سوق الجمعة عمل جماعي ولم يكن هناك بطولة مطلقة، وتساوت الأدوار بين فنانين كثيرة.

وتابع الفنان صبرى فواز، قائلا:" لو جاتلى نص المساحة التى حصل عليها نجوم اخرين سأكون نجم شباك وممثل صف أول.





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برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة. ON