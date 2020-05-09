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خبير اقتصادي يوضح أهمية قرض النقد الدولي لمواجهة تبعات كورونا..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 08:17 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي, إن مصر حتي الان لا تحتاج الي قرض من الصندوق الدولي حتي تحمي نفسها من مخاطر كورونا وقادرة علي اجتياز هذه المحنة.


وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الآن" مع الإعلامية رانيا هاشم, المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن الحكومة استطاعت تدبير 100 مليار لتداعيات فيروس كورونا.


وتابع الخبير الاقتصادي, أن ازمة وباء انتشار فيروس كورونا غير معلوم وقت انتهائه حتي الان ولكن علينا اتخاذ كل الاحتياطات ضد هذا المرض.


وأشار إلي أن الاقتصاد المصري بفضل خطة الاصلاح الاقتصادي استطاع توفير الكثير من المليارات للتعاطي مع تداعيات فيروس كورونا.

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