الرزق في الرجلين.. سيدة تجني ملايين الدولارات على تيك توك بسبب أظافرها.. شاهد





زارت إحدى صديقات تلك السيدة بزيارتها عندما علمت أنها مصابة بالاكتئاب والاحباط ، فوجدت أظافرها طويلة للغاية بسبب عدم تقليمها من فترة طويلة جدا ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية .





وقامت صديقة لتلك السيدة بتقليم أظافر قدم صديقتها دون أن تنقص من طولها كثيرا ، ووضعت لها طلاء أظافر أحمر و نشرت صورة لها على وسائل التواصل الإجتماعي و تلقت كثيرا من التعليقات و الرسائل حول شكلها الغريب .





وبعد اسبوعين طلبت منها شركات كثيرة استخدام اظافر يديها وقدميها للإعلان عن منتجاتهم من الاكسسوارات وطلاء الاظافر وغيرها من المنتجات .





وفي غضون اسابيع؛ ذاعت شهرة تلك السيدة وزادت الطلبات واضطرت إلى اعتزال العمل، وأصبحت تقوم بتصوير قدميها من المنزل بالهاتف و تنشر مقاطع صغيرة عبر تطبيق تيك توك، و جنت ملايين من الدولارات بسبب تلك المقاطع لأنها تحصد مشاهدات كثيرة للغاية.

تعرضت إحدى السيدات لحالة من الاكتئاب في 2008 بعد علمها بوجود ورم سرطاني في ثديها و اضطرت إلى استئصال الجزء المريض من جسدها و بعدها بدأت فترة العزلة في المنزل يسبب شعورها بالاحباط .