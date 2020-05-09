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منوعات

الرزق في الرجلين.. سيدة تجني ملايين الدولارات على تيك توك بسبب أظافرها.. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت إحدى السيدات لحالة من الاكتئاب في 2008 بعد علمها بوجود ورم سرطاني في ثديها و اضطرت إلى استئصال الجزء المريض من جسدها و بعدها بدأت فترة العزلة في المنزل يسبب شعورها بالاحباط . 

زارت إحدى صديقات تلك السيدة بزيارتها عندما علمت أنها مصابة بالاكتئاب والاحباط ، فوجدت أظافرها طويلة للغاية بسبب عدم تقليمها من فترة طويلة جدا ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية . 

وقامت صديقة لتلك السيدة بتقليم أظافر قدم صديقتها دون أن تنقص من طولها كثيرا ، ووضعت لها طلاء أظافر أحمر و نشرت صورة لها على وسائل التواصل الإجتماعي و تلقت كثيرا من التعليقات و الرسائل حول شكلها الغريب . 

وبعد اسبوعين طلبت منها شركات كثيرة استخدام اظافر يديها وقدميها للإعلان عن منتجاتهم من الاكسسوارات وطلاء الاظافر وغيرها من المنتجات . 

وفي غضون اسابيع؛ ذاعت شهرة تلك السيدة وزادت الطلبات واضطرت إلى اعتزال العمل، وأصبحت تقوم بتصوير قدميها من المنزل بالهاتف و تنشر مقاطع صغيرة عبر تطبيق تيك توك، و جنت ملايين من الدولارات بسبب تلك المقاطع لأنها تحصد مشاهدات كثيرة للغاية.
الرزق في الرجلين.. سيدة تجني ملايين الدولارات على تيك توك بسبب أظافرها.. شاهد
الرزق في الرجلين.. سيدة تجني ملايين الدولارات على تيك توك بسبب أظافرها.. شاهد
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