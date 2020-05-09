شيرين عبد الجواد تكتب: سفراؤنا بالخارج

من المعروف أن السفير يمثل دولته فى الخارج ، ولكن ليس السفير من يعمل بوزارة الخارجية فقط أو فى السفارة ـو القنصلية فكل من يسافر خارج دولته إلى دولة أخرى هو سفير لبلده سواء كان لعمل أو لدراسة أو لمؤتمر أو مسابقات دولية أو سياحة أو مهاجر .

لذلك يجب أن يكون واجهة مشرفة لوطنه سواء فى عمله او مكان إقامته ،مع زملائه، وجيرانه ، وأن يلتزم بقوانين وأعراف الدولة المضيفة حتى لا يقع تحت طائلة القانون .

وحين نتكلم عن مصر أمنا فنحن نتكلم عن حضارة اكتر من ٧٠٠٠ سنة امتدت فى عمق التاريخ ومازالت حتى الآن لها ثقلها ووزنها بالرغم من كل العثرات التي واجهتها.

ومصر بحكم موقعها المتميز لها مكانه وسحر خاص على مستوى العالم قديما وحديثا.

لذا وجب علينا كمصريين أن نحافظ على سمعة بلدنا وتاريخها وخصوصا ونحن فى الخارج، حيث اى خطأ من أحد منا سيتسبب أن يقال (انهم المصريين كلهم هكذا ) وبالتالى فنحن نضر ونسيء لسمعة بلدنا وشعبنا -علينا ان نلتزم بقوانين الإقامة والعمل .

-علينا أن نحافظ على مقدرات الدولة المضيفة.

-علينا أن نؤدى أعمالنا بمنتهى الجدية والإتقان ومراعاة الأمانة والضمير فى كل تعاملاتنا.

-علينا أن نراعى شعور كل الجاليات ونحترم معتقداتهم ونشارك الدولة المضيفة في أفراحها وأحزانها.

-علينا أن نأخذ حقنا فقط وبالقانون ولا نتعدى على حقوق الآخرين.

وقد حدث فى الايام القليله الماضيه أحداث غضب لبعض المصريين العالقين فى دولة الكويت الشقيقة وهم ضحايا (تجارة الإقامات ) ثم سلموا نفسهم للسلطات الكويتية للاستفادة من قرار يعفى مخالفي قانون الإقامة من الغرامات فضلا عن التكفل بإيوائهم حتى موعد سفرهم.

وفى مثل هذه الحالة يجب أن نكون واقعيين فالخطأ خطأهم أولا لأنهم خالفوا قوانين الإقامة وكان عليهم الالتزام وتحمل نتيجة خطأهم حتى يعودو إلى وطنهم سالمين ،ولكن استغل بعض ضعاف النفوس وإخوان الشياطين هذا الموقف وأشعلوا فتيل أزمة بين الدولتين الشقيقتين، وتدافع بعض المغرضين والمنتفعين من هنا وهناك لإشعال الموقف وتبادل العبارات النارية والاتهامات المسيئة لكلا البلدين.

ولكن بفضل حكمة الكبار فى الدولتين تم تدارك الأمر وتفويت الفرصة على المنتهزين حيث يعرف الشعب الكويتي المحترم قيمة مصر الشقيقه الكبرى، ولا تتنكر مصر ابدا لعروبتها وأشقائها.





حفظ الله مصر والكويت كل الشعوب المحبه للخير والسلام.



