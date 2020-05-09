رغم كورونا.. محلات بيع الملابس تنذر بكارثة في المنيا.. صور

شهدت محلات بيع الملابس الجاهزة اقبالا كبيرا من قبل المواطنين بالمنيا رغم أزمة فيروس كورونا المستجد الا ان شراء الملابس الجديدة عادة كل البيوت المنياويه للاحتفال بعيد الفطر المبارك الامر الذي يجعل محلات الملابس مكتظه بالمشترين.









وقال المشترون ان الاسعار العام الحالي مرتفعه قليلا عن العام الماضي ولكن بنسبة مقتوله ولكن لا يمكن ان نتخلي عن شراء الملابس الجديدة للأطفال خاصة انها عادة قديمة من اجل الاحتفال بالعيد.









ومن جانبه تقدم النائب محمد بدوي عن دائرة مركز بني مزار بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فترة ما قبل عيد الفطر المبارك، خاصة أن محال الملابس من المتوقع أن تشهد تكدسا كبيرا خلال هذه الفترة، ما قد ينتج عنه مزيدا من الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم المحافظة على التباعد الاجتماعي.









ولفت بدوي، في بيان له إلى أن محال الملابس بشكل عام تمثل خطورة في انتشار العدوى، خاصة الخامات المصنع منها هذه الملابس، وطرق تعامل المواطنين معها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطة عاجلة للوقوف على وضع آليات جديدة للتعامل مع هذه الأزمة التى قد تكون سببا في دخولنا في سيناريو غير مقبول في أزمة كورونا.







