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محافظات

رش وتعقيم مستشفى الأقصر الدولي .. صور

السبت 09/مايو/2020 - 08:59 م
رش وتعقيم مستشفي
رش وتعقيم مستشفي الاقصر الدولى ...صور
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شمس يونس

أعلن الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفى الأقصر الدولى، إنه فى  إطار الجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها  مستشفى الأقصر الدولى لتفادى فرص إنتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، كثفت المستشفي  جهودها فى أعمال التطهير والتعقيم الوقائي.

واوضح " العربي " انه تم تشديد الإجراءات الاحترازية لتشمل تعقيم وتطهير قسم الكلى والحروق   تعقيم وتطهير سكن الطبيبات ، وتعقيم  العمليات الكبرى وبعض المكاتب الإدارية والسلالم والمصاعد.

وتابع إلى أن عمليات التعقيم برش وتعقيم  تمت لواجهات المبانى-  الأرضيات-  الممرات- الحوائط- الأسطح أدوات العمل من أجهزه ومعدات وخلافه وذلك بإستخدام أدوات ومواد التعقيم المختلفة.

وأشار إلى أنه منذ بدايه الازمه لم يتوقف العمل يوما واحد مع اتباع أعلى معدلات السلامه وذلك حفاظا على المرضى والعاملين.

 الجدير بالذكر  بأن هذه العمليات تتم يوميا على مدار 24 ساعة وبشكل متكرر ، وياتى ذلك انطلاقا من حرص المستشفى على تهيئه  كافه الظروف التى تكفل حماية وسلامة المرضى وعامليها.

رش وتعقيم مستشفى الأقصر الدولي .. صور
رش وتعقيم مستشفى الأقصر الدولي .. صور
رش وتعقيم مستشفى الأقصر الدولي .. صور
رش وتعقيم مستشفى الأقصر الدولي .. صور
رش وتعقيم مستشفى الأقصر الدولي .. صور
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