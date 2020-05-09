خاص.. حمدي نوح: محمد صلاح لم يلعب في مركز الجناح الأيمن في بداية مسيرته

أكد حمدي نوح، أسطورة نادي المقاولون العرب ونادي الإسماعيلي، ومكتشف الجناح المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، أن "مو"، لم يلعب في مركز الجناح الأيمن معه في بداية مسيرته.





وقال حمدي نوح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" محمد صلاح بدأ مسيرته معي في المقاولون في الجهة اليسرى وليست اليمنى كما الآن، وكان هو ومحمد عادل أبو حطب يلعبان على الجهة اليسرى، ومن ثم تغير مركز صلاح للجهة اليمنى."





وأشار نوح إلى انه يعتبر محمد صلاح كابنه، منذ أن ساهم في ظهور موهبته للنور مع المقاولون العرب.





يذكر أن صلاح انتقل لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي صيف عام 2017 ، قادمًا من نادي روما الإيطالي، مقابل 40 مليون يورو.



