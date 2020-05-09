ظاهرة فلكية.. ظهور المذنب سوان ورؤيته بالعين المجردة خلال ساعات





وفقا لما ورد في صحيفة " البيان" الإماراتية ، فأن المذنب سوان سيظهر بشكل واضح في المنطقة الشمالية من الارض لأول مرة ، و سيكون واضحا للرؤية بالعين المجردة في نصف شهر مايو .





و حسب ما ورد في الصحيفة ، سيظهر المذنب واضحا في الأماكن المظلمة تماما أثناء الليل ، و سيكون لامعا عندما يبلغ ذروته في 21 مايو تقريبا ، حسب ما رصده مركز الفلك الإماراتي .





و أوضح مركز الفلك أن المذنب سيكون واضحا في ساعات الفجر لأن ارتفاعه عن الافق سيكون قبل وقت الفجر و يمكن معاينته بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة فلكية .





جدير بالذكر أن المذنب سيصل إلى أقرب نقطة من الارض في 12 مايو الجاري حيث تكون المسافة بينه و بين سطح الأرض 83 مليون كم.

بعد ساعات من الآن ستشهد السماء في الجزء الشمالي من الأرض لأول مرة ظهور المذنب سوان ، الذي سيشرق قبل الشمس بحوالي ساعتين في السماء .