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منوعات

ظاهرة فلكية.. ظهور المذنب سوان ورؤيته بالعين المجردة خلال ساعات

السبت 09/مايو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
بعد ساعات من الآن ستشهد السماء في الجزء الشمالي من الأرض لأول مرة ظهور المذنب سوان ، الذي سيشرق قبل الشمس بحوالي ساعتين في السماء . 

وفقا لما ورد في صحيفة " البيان" الإماراتية ، فأن المذنب سوان سيظهر بشكل واضح في المنطقة الشمالية من الارض لأول مرة ، و سيكون واضحا للرؤية بالعين المجردة في نصف شهر مايو . 

و حسب ما ورد في الصحيفة ، سيظهر المذنب واضحا في الأماكن المظلمة تماما أثناء الليل ، و سيكون لامعا عندما يبلغ ذروته في 21 مايو تقريبا ، حسب ما رصده مركز الفلك الإماراتي . 

و أوضح مركز الفلك أن المذنب سيكون واضحا في ساعات الفجر لأن ارتفاعه عن الافق سيكون قبل وقت الفجر و يمكن معاينته بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة فلكية . 

جدير بالذكر أن المذنب سيصل إلى أقرب نقطة من الارض في 12 مايو الجاري حيث تكون المسافة بينه و بين سطح الأرض 83 مليون كم. 
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