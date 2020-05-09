وكيل قوى عاملة البرلمان: تطاول صفاء الهاشم على وزيرة الهجرة مهاترات لا تستحق الرد

استنكرت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوي العاملة، التصريحات الصادرة من النائبة الكويتية صفاء الهاشم، مشيرة إلى أنها لا تعبر عن الشعب الكويتي من قريب أو بعيد، لأن الدولة المصرية تجمعها علاقات تاريخية وثقافية طيبة ولن تؤثر عليها هذه التصريحات الصادرة من شخصية غير مسئولة وتسىء للبرلمان التركي.









ولفتت عطوة في بيان الى، أن هذه النائبة تتعمد الإساءة باستمرار للدولة المصرية وقياداتها، وآخرها تطاولها على وزيرة الهجرة، وتوجيه اتهام لها بالتقصير في عودة المصريين المتواجدين بالكويت، موضحة أن الوزيرة قامت بتحركات مكوكية لعودة المصريين من مختلف الدول في وقت واحد، وانهت إجراءات العودة سريعا، وتوعدت بعودة جميع المصريين قبل عيد الفطر.









وأضافت وكيلة القوي العاملة ، أن تحركات القيادة السياسية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي من قبل الحكومة سيكون هو الرد البالغ لتلك النائبة، فالدولة المصرية ليس لديها وقت للرد على مثل هذا المهاترات والإدعاءات.





من جانبه رفض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، التصريحات ووصفها بـ"المتدنية" و"غير مسئولة" للنائبه الكويتية صفاء الهاشم، ضد وزيرة الدولة لشئون الهجرة السفيرة نبيلة مكرم والمصريين العالقين بدولة الكويت، مؤكدا أن تلك التصريحات تحمل تطاول ومزايدة غير مبرره في حق الوزيرة نبيلة مكرم ، وتلميحات مرفوضة في حق المصريين في الكويت، وتنم عن جهل بطبيعة العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي.





وأضاف في بيان صحفي، أن صفاء الهاشم اعتادت التطاول علي مصر سواء علي الجالية المصرية العاملة بدولة الكويت الشقيقة او من خلال تصريحاتها او تدويناتها علي وسائل التواصل الاجتماعي ضد المصريين او اي مسئول مصري.