ولاية نيويورك تسجل 226 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد





أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية اليوم /السبت/ تسجيل 226 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.



واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في وقت سابق - أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي "أسوأ" من الهجوم الجوي المفاجئ، الذي شنته اليابان في 1941 على قاعدة (بيرل هاربور) البحرية الأمريكية في جزر هاواي وراح ضحيته أكثر من 2400 عسكري أمريكي وأدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ، وكذا أسوأ من اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ضد مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.