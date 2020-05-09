النيابة تحقق في ضبط ٢ طن بطاطس ولانشون داخل مخزن في الجيزة

طلبت النيابة العامة بالجيزة بعرض مضبوطات مخزن مواد غذائية بالجيزة على مديرية الطب وإعداد تقرير عنها.
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وتباشر النيابة التحقيقات في واقعة ضبط ١.٥٨٧ لانشون وبطاطس داخل مخرن.
وتبين من التحريات أنه أثناء قيام شرطة التموين بحملة لضبط مستغلي الفرص والخارجين عن القانون، تم ضبط مالك مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وأثناء تفتيش المكان ضبط بداخله كمية قدرها (1,587 طن "لانشون، بطاطس نصف مقلية") غـير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، وكذا (عدد 9120 عبوة "حلاوة طحينية، عصائر") مجهولة المصدر.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.
وتأتي الحملات لضبط الأسواق إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
وتواصل الأجهزة حملاتها اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.