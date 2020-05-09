كواليس محاكمة سما المصري.. 6 محامين ادعوا ضدها مدنيا بينهم مكتب مرتضى منصور

كشفت مصادر قضائية كواليس الجلسة الثانية لمحاكمة سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بعد تأجيلها لجلسة ٢٣ مايو الجاري.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، ولم تمثل المتهمة التي حضرت من محبسها أمام هيئة المحكمة، وحضر ٦ محامين إدعاء مدني ضد المتهمة بينهم محام من مكتب مرتضي منصور و٥ محامين آخرين للدفاع عنها ولم تسمح هيئة المحكمة سوى بحضور ٢ فقط من الطرفين لنطق قرار التأجيل تماشيا مع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأضافت المصادر أن المحكمة لم تنظر موضوع الجلسة وقررت تأجيلها فقط تتفيذا لقرار مجلس الوزراء حيث تم سماع طلبات الإدعاء والدفاع شفهيا والذين تم إفهامهم انه سيتم سماع طلباتهم فور عودة العمل بالمحاكم بشكل طبيعي ونظر القضية كاملة.





وكان أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.





وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.



