السياحة والآثار تطلق مقطعا مصورا عن تاريخ الطبخ في مصر.. فيديو

تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم مقطعا مصورا جديدا عن تاريخ الطبخ في مصر.





أشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن طبق اليوم هو أقدم وصفة مكتوبة معروفة في مصر؛ ألا وهو طبق العدس والذي كتبه المصري القديم على قطعة من ورق البردي في القرن الثالث الميلادي.









كان المصريون القدماء يأكلون العدس منذ عصور ما قبل التاريخ، منذ حوالي 4000 قبل الميلاد.









وتوضح وزارة السياحة والآثار أن هذه الوصفة تمثل استمرارية التاريخ الطويل للمطبخ المصري، ولكنها أيضًا لم تظل ثابتة طوال الوقت. حيث يتم إعداد العدس بطرق مختلفة اعتمادًا على الفترة الزمنية.









يذكر أن أطلقت وزارة السياحة والآثار عدة فيديوهات وجوالات افتراضية عن آثار مصر وتاريخها .