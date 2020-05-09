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أخبار العالم

إصابة 13 من أفراد الجيش اللبناني بفيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 09:04 م
إصابة 13 من أفراد
إصابة 13 من أفراد الجيش اللبناني بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام لبنانيةعن نتائج اختبارات فحوصات فيروس كورونا "كوفيد-19" أجريت في الساعات الأخيرة، لعدد من أفراد الجيش اللبناني المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

وجاءت نتائج اختبارات فحص فيروس كورونا إيجابية بالنسبة إلى 13 من أفراد الشرطة العسكرية بمقر المحكمة العسكرية في لبنان، وفقا لصحيفة "النهار".

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل ظهور الإصابات بين الشرطة السكرية حيث أبلغ أحد المجندين المسئولين في المحكمة ان والده أصيب بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وهو ما دفع السلطات لإجراء اختبارات كورونا لعدد من الموجودين في المكان.

وأشارت إلى وضع جميع العاملين بالمقر في الحجر الصحي، موضحة أنه سيتم إجراء اختبارات مرة أخرى للباقين بعد 4 أيام.

وأوضحت أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بفيروس كورونا.

في وقت سابق ذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن 5 من عناصر الجيش اللبناني يؤدون الخدمة في المحكمة العسكرية ببيروت أصيبوا بفيروس كورونا.

وأشار نقلا عن مصادره إلى أن هناك اتجاها لغلق جميع دوائر المحكمة العسكرية في الفترة المقبلة حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على السلامة العامة.
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