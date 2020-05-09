3197 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش الروسي إلى 3197 شخصًا.





وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية.













وأضاف بوتين - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "الجيش والبحرية الروسية مخلصان لهذه التقاليد العسكرية.. لقد أثبت المدافعون عن الوطن في معارك الإرهاب الدولي، وقاموا بخوض أصعب المهام لضمان أمن بلادنا.. نحن نتذكر دروس الحرب".





وتابع بوتين: "وأود أن أؤكد مرة أخرى: سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية ، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك. تتلقى قواتنا المسلحة وستحصل على أحدث المعدات. ونحن نعلم الشيء الرئيسي: بأن هذا السلاح في أيدٍ موثوقة".





وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا ستحتفل بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) على نطاق واسع وبكرامة، وسيكون هناك استعراض عسكري في الساحة الحمراء.