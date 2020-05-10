عضو نقل النواب يكشف خطة الحكومة لاستقبال عيد الفطر داخل القطارات

قال أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.





قال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن الزحام هو من العناصر الأساسية لانتشار فيروس كورونا ولذلك تقوم وزارة النقل بتركيب اجهزة تعقيم جديدة فضلا عن توزيع الكمامات، معقبًا:" الوزير نفسة قام بتوزيعها للمواطنين".





وأشاد النائب بجهود الحكومة التى تمثلت فى البدء فى تركيب اجهزة التعقيم فى محطات مترو الأنفاق وتوزيع الكمامات وزيادة عدد القطارات لمنع وجود تكدسات داخل المحطات.





وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، الى أن دخول عيد الفطر من المحتمل ان يصحبة العديد من الزحام لذلك تقوم الحكومة بمضاعفة جهودها ومضاعفة عدد القطارات لضمان عدم وجود أى أزدحام.



