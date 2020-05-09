بشرى | تعافى 36 شخصا من فيروس كورونا في الدقهلية.. صور



واوضح " مكى" ان جميع المرضى بحالة صحية جيدة وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسنهم.



وطالب " مكى " المواطنين بالتزام البعد عن الزحام واتباع تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد والحفاظ على انفسهم وغيرهم تحت شعار "" الزم بيتك .. تحمي اهلك ونفسك ".

ووجه الشكر الى الطاقم الطبى بتمى الامديد والمدينة الجامعية على المجهود الذى يبذلونه من اجل شفاء المرضى فى ظل هذه الازمه التى تمر بها البلاد.









وسادت حاله من السعاده والفرح بين المتعافين واسرهم داعين الله ان يشفى كل المصابين.