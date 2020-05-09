نشأت الديهى يستعرض تقريرا عن تفوق القوات البحرية المصرية فى المتوسط

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن كل اسم من اسماء ابطالنا الذين استشهدوا يستحق تخليد اسمه فى مسلسل.





وأضاف الديهى خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن شهداء مصر قدموا تضحيات عظيمة فى سيناء، لافتا إلى أن المشروعات التنموية على أرض سيناء تقف شاهدة على الانجازات التى تمت خلال السنوات الأخيرة.





وعرض الإعلامى نشأت الديهى تقريرا عن القوات البحرية المصرية نقلا عن مجلة فوربس الأمريكية، حيث قالت إن البحرية المصرية تهيمن على شمال افريقيا والشرق الاوسط.





وأضاف، الديهي، التقرير قال إن البحرية المصرية أصبحت تنافس البحرية الفرنسية والايطالية و تتفوق على نظيرتها البحرية التركية الايرانية والاسرائيلية.





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وأوضح الديهى، حسب التقرير أن التحديثات الجديدة التى دخلت على القوات البحرية المصرية جعلتها تهيمن على الشرق المتوسط.





وأعلنت القوات المسلحة عن وصول الغواصة s43، إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية المصرية، حيث إن الغواصة s43، ضمن صفقة غواصات تعاقدت عليها مصر مع الجانب الألماني بعدد 4 غواصات.







