هاشتاج «صلاة من أجل الإنسانية» يتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر والإمارات

تصدّر هاشتاج "صلاة من أجل الإنسانية" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات "تويتر" بمصر والإمارات، بالتزامن مع الدعوة التى أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية الى كل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء عن البشرية يوم 14 مايو الجارى والتي لاقت ترحيب كبير من العديد الشخصيات الدينية والسياسة فى العديد من دول العالم.





وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج بشكل واسع النطاق، معربين عن اشادتهم بتلك الدعوة الفريدة من نوعها التى تجمع البشرية تحت مظلة واحدة، وهي انقاذ الإنسان من خطر ذلك الوباء دون النظر الي عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه.





وجاءت التعليقات كالتالى:





‏الإنسانية هي الشاهد الاول والاخير على كونك تحمل صفاتها ومبادئها...





الإنسانية تحمل في طياتها أجمل العبر لكونك انسان صاحب امال لك ولغيرك





من أجل انت من أجل الغير سنصلي معاً من أجل الانسانية‎ #صلاة_من_اجل_الانسانية"





‏"أملنا جميعًا في الخالق أن ينقذ الملايين من المرضى"

المونسينيور يوأنس لحظي، السكرتير الشخصي للبابا فرنسيس‎#صلاة_من_أجل_الإنسانية"









‏اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تطلق مبادرة تدعو من خلالها جميع الناس على اختلاف أديانهم إلى الصلاة والدعاء والصيام من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو المقبل كي يعين الله البشرية على مواجهة جائحة كورونا

"⁧‎#صلاة_من_أجل_الإنسانية









‏بسم الله ..

هشتاج للصلاه من اجل الانسانيه

كلنا هنتجمع يوم ١٤ من هذا الشهر

ونصلي كلنا في وقت واحد

من اجل ان ربنا يرفع عنا الوباء

كلو يشارك ويعمل رتويت ويكتب عالهشتاج

عشان يوصل ترند عالمي والكل يعرف

👇🏻👇🏻👇🏻‎#prayforhumanity ‎#صلاة_من_أجل_الإنسانية

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‏الاتحاد الأفريقي يعلن مشاركته في المبادرة العالمية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية‎#الصلاة_من_أجل_الإنسانية‎#صلاة_من_اجل_الانسانية.









يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.