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سيارات

إنقاذ طفل بعمر 5 سنوات قاد سيارة عائلته على طريق سريع

السبت 09/مايو/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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اماني نوار

استطاعت الشرطة الامريكية إنقاذ طفل في الخامسة من عمره كان يقود سيارة على الطريق السريع.

وتحركت الشرطة سريعا لإيقاف الطفل الذي لا يتجاوز عمره 5 سنوات لأنه كان يقود سيارة عائلته دون علمهم من أجل الانتقال في كاليفورنيا.

وفي التفاصيل طالب الطفل من أهله شراء سيارة لامبورجيني له وهو ما واجهته والدته بالرفض نظرا لصغر سنه وارتفاع ثمنها  الأمر الذي جعله يسرق سيارة عائلته وينطلق بها على الطريق في الذهاب لولاية كاليفورنيا.

والمضحك في الامر هو ان الطفل تمكن من القيادة لمسافة تتراوح بين ثلاثة إلى  5 كيلو متر دون ان يتسبب في حادث واحد ولكن وبعد أ ن طالت المسافة كان من المحتمل حدوث حادث على الطريق .

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وبمجرد القبض على الطفل الصغير اندهشت جميع عائلته من قدرته على التحرك بالسيارة كل هذه المسافة خاصة وانه لم يسبق له القيادة من قبل نهائيا وحذرت الشرطة أهل الطفل بعد تكرار هذه الواقعة مرة اخرى فربما لم يتم السيطرة على الطفل المرة القادمة.

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