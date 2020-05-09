آمنة نصير: كورونا ميكروب حقير .. وعلينا الصلاة والدعاء

قالت الدكتورة آمنة نصير الداعية الإسلامية أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إن فيروس كورون ا بلاء عظيم لا يرفع إلا بالصبر والدعاء، وعلى الإنسان الذي تجبر أن يدرك أنه مخلوق، ومهما وصل من قوة فهناك الأقوى.





وأضافت "نصير"، خلال حوارها مع برنامج "نور النبي" المذاع عبرة فضائية "صدى البلد"، أن هذا الميكروب الحقير الذي فشل العالم أجمع في إيجاد علاج له قوة من الحق لكي يعطي درس للإنسان إياكم والطغيان.





وأشارت إلى اتجاه الناس لمفهوم الإخوة الإنسانية، والدعوة لرفع وباء فيروس كورونا بالصلاة والدعاء.





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من ناحية أخرى، واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.





تناول الأمين العام في حلقة اليوم صلة الرحم، حيث إنها من المسائل المهمة ومن الأمور والتوجيهات الربانية التي حثّت عليها الشريعة الإسلامية، ويكفي أن ندرك بأن الواصل متحقق فيه الإيمان مصداقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه".





وأضاف عياد أن الواصل لرحمه في معية الله تبارك وتعالى، فصلة الرحم من الأسباب التي تدفع إلى وصل الله عز وجل للعبد كما ورد عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي، مما يدل على أهمية صلة الرحم والحرص عليها في جميع الظروف والأحوال.





وأوضح الأمين العام أن صلة الرحم لا تتوقف عند مجرد اللقاءات والاجتماعات، وإنما يمكن أن يتم من خلال الوسائل الحديثة، أو دعوة بظهر الغيب، كما أن صلة الرحم تجلب البركة في الرزق والمال والعمر.







