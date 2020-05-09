أخبار الرياضة.. كانافارو: محمد صلاح آلة لا تستسلم ولا تتوقف .. وأول تعليق من شيما صابر بعد عقد قرانها على رامي صبري

اقترب برشلونة من حسم التعاقد مع نجم يوفنتوس في الميركاتو الصيفي.





ولم يغلق برشلونة الصفقة التبادلية مع يوفنتوس، واتفق مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش على البنود الشخصية لعقده.









أثنى أسطورة الدفاع الإيطالية، فابيو كانافارو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، على أداء النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي.









اختتم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة زيارته الْيَوْمَ لمحافظة الغربية بافتتاح الملعب الخماسى بمركز شباب شوبر، وتفقد عدد من المنشآت الرياضية بالمحافظة منها نادى سيجر وماتركس.







