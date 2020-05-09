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أخبار العالم

شاهد.. قتال بين طائرات ميراج يونانية وإف 16 تركية أنذر بكارثة

السبت 09/مايو/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
نشر سلاح الجو اليوناني مقطع فيديو نادرا يظهر قتالا جويا بين طائرة مقاتلة من طراز ميراج يونانية، وبين مقاتلة تركية من طراز إف 16، اخترقت الأجواء اليونانية في منطقة عليها خلاف بين الدولتين.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد اخترقت طائرتان تركيتان المجال الجوي لليونان واقتربتا بشكل كبير من طائرة مروحية تقل وزير الدفاع اليوناني. وعلى الفور انطلقت طائرات ميراج يونانية لإسقاط الطائرات التركية، وبالفعل تم تمكنت الطائرات اليونانية من الإغلاق "وضعهم في موضع التصويب"، لكن الطائرات التركية هربت على الفور.

وبحسب القوات الجوية اليونانية، فقد وقعت الواقعة يوم الأحد الماضي. ويظهر الفيديو الذي تم تصويره من داخل قمرة القيادة الخاصة بأحد الطيارين اليونانيين، قيام الطيار بالإغلاق على الهدف "الطائرة التركية". فيما تظهر محادثة بينه وبين طيار آخر يلاحق الطائرة التركية الثانية يقول فيها: - 

الطيار1 : فوكس 2
الطيار 2: أنا اغلقت عليه
الطيار 2: الطائرة الثانية تقترب من الوصول
الطيار 2: أنا اغلقت عليه
الطيار 1: رائغ
الطيار2: السلاح جاهز.
الطائرة2 : وعندي أيضا.

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