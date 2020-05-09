إخلاء سبيل عامل بكفالة وأمر ضبط وإحضار لصاحب مصنع الأغذية الفاسدة في المرج

قرر المستشار ابراهيم صديق رئيس نيابة المرج اخلاء سبيل عامل في مصنع لتعبئة السلع الغذائية بكفالة ٥٠٠ جنيه ، كما أصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار صاحب المصنع لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة المرج.
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أوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن مباحث التموين تلقت بلاغا من احد الأهالي يفيد بقيام صاحب مصنع بمنطقة المرج يقوم ببيع دواجن غير صالحة الاستخدام على الفور انتقلت قوة أمنية وتم ضبط عامل داخل المصنع.
واقر العامل امام النيابة العامة ، انه لا يعلم شيئاً عن صلاحية المضبوطات، فأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرئيسي للتحقيق معه، كما قررت النيابة التحفظ علي المضبوطات لحين صدور امر بإعدامها .
وأشارت التحقيقات إلى أن شرطة مباحث التموين تمكنت من إلقاء القبض علي عامل بمصنع لتعبئة سلع غذائية عبارة عن هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وتبين وجود تغير ملحوظ في المضبوطات.