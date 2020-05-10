زهقتى من اللحمة والفراخ .. اعملي فتة عدس على الفطار .. فيديو

مع مرور أسبوعين من شهر رمضان المبارك ،بدأ يشعر الناس بالتخمة نتيجة الإكثار من أصناف اللحوم والدجاج والأسماك ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اليوم أعتاد فتة العدس لأسرتك على الفطار .
طريقة عمل فتة العدس :
تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل فتة العدس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى .
مقادير فتة عدس
1 كوب شعرية
عيش شامي محمر مكعبات
ثوم مفروم
سمنة بلدي
كمون
كزبرة جافة
طماطم مقشرة مفرومة
خل
بصل مفروم
عدس أصفر مسلوق
ملح
زيت
سكر
بصل وردة
بصل أحمر جوليان رفيع
زيت
جزر
مسلوق
بصل مسلوق
طماطم مقشرة مسلوقة
ثوم صحيح مسلوق
طريقة تحضير فتة عدس
* في ماء مغلي يوضع العدس والجزر والبصل والثوم والطماطم
* وتضرب بالهاند بلندر للحصول على شوربة العدس
* للتقلية يوضع على النار سمنة مع الثوم والملح والفلفل والكمون والخل والبصل
* في وعاء التقديم يوضع الخبز فوقه شوربة العدس ثم التقلية والبصل الوردة
* وتقدم ساخنة