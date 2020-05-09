رئيس جامعة طنطا: أولوية قصوى للأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة «كورونا»

أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا ، أن الجامعة تولي أهمية قصوى للمشاركة المجتمعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





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جاء ذلك خلال مشاركته ، اليوم، في إطلاق ثاني قوافل الخير لمؤسسة مصر الخير، ضمن فعاليات حملة افطار صائم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.





وأوضح د. سبع، أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجامعة لدعم جهود الدولة والقيادة السياسية لمكافحة فيروس كورونا من خلال توفير خط الإنتاج الذي دشنته الجامعة لتصنيع الكمامات دعما للفريق الطبي بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى توفير ماكينات للتعقيم الذاتي، فضلاً عن حملات التوعية للمواطنيين للحد من انتشار الفيروس.



