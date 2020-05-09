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تعليم

رئيس جامعة طنطا: أولوية قصوى للأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة «كورونا»

السبت 09/مايو/2020 - 11:21 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولي أهمية قصوى للمشاركة المجتمعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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جاء ذلك خلال مشاركته ، اليوم، في إطلاق ثاني قوافل الخير لمؤسسة مصر الخير، ضمن فعاليات حملة افطار صائم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأوضح د. سبع، أن هناك العديد من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجامعة لدعم جهود الدولة والقيادة السياسية لمكافحة فيروس كورونا من خلال توفير خط الإنتاج الذي دشنته الجامعة لتصنيع الكمامات دعما للفريق الطبي بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى توفير ماكينات للتعقيم الذاتي، فضلاً عن حملات التوعية  للمواطنيين للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن جامعة طنطا تضع الأسر الأكثر احتياجًا وغير القادرين على رأس أولوياتها في ظل أزمة كورونا، مؤكدًا مساهمة الجامعة في دعم المتضررين من الأزمة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، إيمانًا منها بدورها المجتمعي بالتعاون مع محافظة الغربية.
رئيس جامعة طنطا: أولوية قصوى للأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة «كورونا»
رئيس جامعة طنطا: أولوية قصوى للأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة «كورونا»
رئيس جامعة طنطا: أولوية قصوى للأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة «كورونا»
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