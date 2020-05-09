ابقوا في منازلكم .. أطباء سعوديون يوجهون نصائح مهمة للتغلب على فيروس كورونا

وجه مجموعة من الأطباء السعوديين العاملين في مستشفيات برومانيا، رسالة للإنسانية بأكملها من أجل البقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.





وقال أحد الأطباء السعوديين ويدعى عبدالله سعد القحطاني: "انا طبيب مقيم في مستشفى نيكولاي مالاكسا في بوخارست، ومعا نستطيع الانتصار على فيروس كورونا «كوفيد 19»، و واجبنا هو البقاء في المستشفيات وواجبكم هو البقاء في المنزل".





ومن جانبه قال طبيب سعودي آخر يدعى عبد الله الشيبي: "انا طالب بجامعة الطب والصيدلة بمدينة ياش، أرجوكم ان تبقوا في المنازل وألا تخرجوا إلى الأماكن العامة وهذا ما افعله انا".





وهكذا سوف ننجح في القضاء على فيروس كورونا ". وتابع: "عليكم أن تلتزموا بالنظافة الشخصية وان تستعملوا الكمامات والقفازات، وتكثروا من شرب المياه، وممارسة التمارين الرياضية بالمنزل،



