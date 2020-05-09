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مصر طلبت تسليمه.. نشأت الديهي: وزير الخارجية القطري تدخل للإفراج عن أخوانى في أوكرانيا

السبت 09/مايو/2020 - 10:32 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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أسامة علي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الخارجية القطرى تدخل للإفراج عن هارب إخوانى يدعى معتز محمد ربيع  قبض عليه فى أوكرانيا.


وأوضح الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الاخوانى الهارب قبض عليه فى مصر وتم الافراج عنه بشكل مؤقت أثناء التحقيقات، ثم تمكن من الهرب إلى أوكرانيا عام 2013.


وأضاف الديهي، أن الهارب معتز محمد ربيع من الفيوم ودرس بإحدى الكليات الخاصة وقام بأعمال تخريبية كثيرة. 


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وأوضح نشأت الديهى، أنه تم القبض على الإخوانى الهارب فى كييف بأحدى محطات المترو، وبعد القبض عليه مباشرة تدخل وزير خارجية قطر حيث تواصل مع وزير خارجية أوكرانيا.

 


وكشف الديهى أن السلطات المصرية طالبت نظيرتها الأوكرانية بتسليم الإخوانى معتز محمد ربيع لمصر طبقا لاتفاقيات الانتربيول الدولى.

 

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