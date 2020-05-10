واضع اليد على أراضي الدولة .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أحقية واضع اليد في ارض الدولة.









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جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون.









وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن من طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وفقًا للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية " وفى المادة الثالثة منه على أنه " فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون ، تسرى على التصرفات التى تتم وفقًا لأحكامه باقى الشروط والقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة " والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ المعدل بالقرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ وقرار رئيس الجمهورية رقم٥٣١ لسنة ١٩٨١ المشار إليها.









يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها " وفى المادة الثانية منه على أنه " يشترط للتصرف في الأراضى الفضاء توافر إحدى الحالات الآتية :









١ - أن يكون واضع اليد قد أقام على الأرض ذاتها منشآت أو مبانى يترتب على إزالتها أضرار يتعذر تداركها أو تفويت مصالح جوهرية له .

٢ - أن تكون الأرض لازمة لمشروعات مملوكة لواضع اليد تعتبر مكملة أو لازمة لهذه المشروعات .





٣ - أن يوجد على الأرض كتلة سكانية أو تجمع بشرى مستقر، أو أن تقع الأرض وسط هذه الكتل السكنية أو التجمع البشرى المستقر .