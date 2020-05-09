AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هيكل: فتح الاقتصاد عقب العيد قرار مبكر وتحكمه إصابات كورونا.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:26 م
الدكتور أسامة هيكل
الدكتور أسامة هيكل
Advertisements
محمد حليم قنديل

علق الدكتور اسامة هيكل وزير الدولة لشئون الاعلام على  مشاهد الافطار الجماعي على كورنيش  الاسكندرية قائلًا "  الايام القليلة الماضية شهدت إقبالًا من الجمهور على الكورنيش واليوم شددنا الاجراءات  ولايوجد مواطن واحد متواجد هناك.


مشيرًا أنه ليس سعيدا كوزير في الحكومة بإتخاذ إجراءات ضد المواطنين المتواجدين في الكورنيش مشيرًا أنه يتمني أن يعي المواطن أن وجوده في مثل هذه الاماكن يمثل خطورة عليه وعلى أسرته ومن ثم يكون شريكا بالوعي بالثقافة وان يعي خطورة سرعة إنتشار  الفيروس وأن يكون مقتنعا  من داخله  ".


وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, " هذه أزمة في العالم كله والوعي يجب أن يكون  شاملا لدى المواطنين  قائلًا "  كنا نتمنى الموضوع مايطولش لكن واضح أنه مطول ومعندناش تحليل إو إجابة عن موعد إنتهاء الجائحة مشيرًا أن ثمة توقعات ترى أن الازمة قد تمتد لمدة عام  "


متسائلًا " هل إقتصادنا أو إقتصاد اي دولة في العالم ومن أكبر الاقتصاديات يستطيع الصمود لمدة عام بهذا الثبات ؟  وبالتالي  أتحدث عن الوعي لاننا نحتاج للمواءمة بين صحة المواطن وبين عمل الاقتصاد لان الاثار المترتبة  قد تؤدي لفقد  الكثير لوظائفهم ومن ثم قد نواجه أزمة كبرى إجتماعيًا في حالى إنتشار البطالة ستزيد معدلات السرقة والجرائم ومن ثم نحاول تحقيق التوازن الدقيق بين الاقتصاد والصحة وهذا لن يتأتى إلا بوعي المواطن وترسيخ ذلك في قناعاته قبل اي إجراء حكومي .


موضحًا أن, لجنة أزمة فيروس كورونا تجتمع دوريًا كل اسبوع او اسبوعين لتقييم الامور على أرض الواقع  وفي ضوئها يتخذ الاجراءات   مشيرًا أن اللجنة تضع سيناريوهات كثيرة والفيصل فيها قدرة النظام الصحي المصري على الاستيعاب  ويتم حساب أعداد المصابين بدقة مع إستبعاد المتوفين  ومن تماثلوا للشفاء  مؤكدًا أن الارقام رغم تصاعدها  إلا أنها لا تزال في نطاق قدرات النظام الصحي المصري مشيرا الى أن الاجتماعات والقرارات تؤخذ بشكل دوري وفقا للاصابات على أرض الواقع.


لافتا أنه, من الصعب التحدث عن فتح الاقتصاد عقب العيد الان لان الفيصل أرقام الاصابة على أرض الواقع وتطورات المنحنى وقتها مشيرًا أنه يتمني أن يكون بوسع الحكومة الاقدام على الفتح بعد العيد مع وعي المواطن وإلتزامه مشيرًا أن تصاعد في الارقام يقلقنا كحكومة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة هيكل: سعيد بثناء الرئيس على الإعلام في تغطية أزمة كورونا

بعد إصابة 850 بـ كورونا.. تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء للمواطنين

وزير الإعلام: حظر التجوال الكلي سيتسبب في توقف الاقتصاد .. فيديو

وزير الإعلام: هناك دول استهترت بـ كورونا والنتيجة الناس بتموت في البيوت.. فيديو

تفاصيل مؤتمر الحكومة اليوم.. مدبولي: القرارات قد تكون صعبة الفترة المقبلة.. وزير الإعلام: المواطن شريك في تحمل الأزمات.. والمالية تخصص 40 مليار جنيه لطوارئ كورونا

الحكومة: استمرار حظر التجول من 9 مساء لـ6 صباحًا.. إجراءات لعودة الاقتصاد نهاية رمضان.. تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات في العام المالي الجديد

ترشيحاتنا

بيراميدز يضم ثنائي الأهلي بـ 93 مليون جنيه

هيكل: فتح الاقتصاد عقب العيد قرار مبكر وتحكمه إصابات كورونا.. فيديو

قلبى كرمش من الحزن .. صبرى فواز: والدتي وأشقائى الخمسة وخالى وابنه ماتوا خلال 5 سنوات

موعد أذان الفجر في مصر الاحد 10 مايو

بصور الطفولة.. قريبة ياسمين صبري ترد على شائعات عمليات التجميل

الجيش الإثيوبي يعترف بإسقاط طائرة مدنية صومالية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية