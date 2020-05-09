هيكل: فتح الاقتصاد عقب العيد قرار مبكر وتحكمه إصابات كورونا.. فيديو

علق الدكتور اسامة هيكل وزير الدولة لشئون الاعلام على مشاهد الافطار الجماعي على كورنيش الاسكندرية قائلًا " الايام القليلة الماضية شهدت إقبالًا من الجمهور على الكورنيش واليوم شددنا الاجراءات ولايوجد مواطن واحد متواجد هناك.





مشيرًا أنه ليس سعيدا كوزير في الحكومة بإتخاذ إجراءات ضد المواطنين المتواجدين في الكورنيش مشيرًا أنه يتمني أن يعي المواطن أن وجوده في مثل هذه الاماكن يمثل خطورة عليه وعلى أسرته ومن ثم يكون شريكا بالوعي بالثقافة وان يعي خطورة سرعة إنتشار الفيروس وأن يكون مقتنعا من داخله ".





وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, " هذه أزمة في العالم كله والوعي يجب أن يكون شاملا لدى المواطنين قائلًا " كنا نتمنى الموضوع مايطولش لكن واضح أنه مطول ومعندناش تحليل إو إجابة عن موعد إنتهاء الجائحة مشيرًا أن ثمة توقعات ترى أن الازمة قد تمتد لمدة عام "





متسائلًا " هل إقتصادنا أو إقتصاد اي دولة في العالم ومن أكبر الاقتصاديات يستطيع الصمود لمدة عام بهذا الثبات ؟ وبالتالي أتحدث عن الوعي لاننا نحتاج للمواءمة بين صحة المواطن وبين عمل الاقتصاد لان الاثار المترتبة قد تؤدي لفقد الكثير لوظائفهم ومن ثم قد نواجه أزمة كبرى إجتماعيًا في حالى إنتشار البطالة ستزيد معدلات السرقة والجرائم ومن ثم نحاول تحقيق التوازن الدقيق بين الاقتصاد والصحة وهذا لن يتأتى إلا بوعي المواطن وترسيخ ذلك في قناعاته قبل اي إجراء حكومي .





موضحًا أن, لجنة أزمة فيروس كورونا تجتمع دوريًا كل اسبوع او اسبوعين لتقييم الامور على أرض الواقع وفي ضوئها يتخذ الاجراءات مشيرًا أن اللجنة تضع سيناريوهات كثيرة والفيصل فيها قدرة النظام الصحي المصري على الاستيعاب ويتم حساب أعداد المصابين بدقة مع إستبعاد المتوفين ومن تماثلوا للشفاء مؤكدًا أن الارقام رغم تصاعدها إلا أنها لا تزال في نطاق قدرات النظام الصحي المصري مشيرا الى أن الاجتماعات والقرارات تؤخذ بشكل دوري وفقا للاصابات على أرض الواقع.





لافتا أنه, من الصعب التحدث عن فتح الاقتصاد عقب العيد الان لان الفيصل أرقام الاصابة على أرض الواقع وتطورات المنحنى وقتها مشيرًا أنه يتمني أن يكون بوسع الحكومة الاقدام على الفتح بعد العيد مع وعي المواطن وإلتزامه مشيرًا أن تصاعد في الارقام يقلقنا كحكومة .