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ثقافة

رسائل ما قبل النهاية.. باكورة الأعمال الأدبية للكاتب عاصم فراج

السبت 09/مايو/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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طارق موسى
صدر حديثا عن دار مسار للنشر  باكورة الأعمال الأدبية للكاتب الشاب عاصم فراج،  بعنوان «رسائل ما قبل النهاية»، المنتظر  صدوره بمعرض الكتاب 2021، الذى يناقش عدد من القضايا الاجتماعية والحياتية المتعلقة بالذات. 

وعن الكتاب، يقول عاصم فراج، إنه بدأ في كتابته منذ ثلاثة سنوات، وتحديدا في بداية فترة دراسته الثانوية، مؤكدا أنه أخذ كل هذه المدة للكتابة كي يجسد خواطره في شكل كلمات تتجسد على هيئة شاشة عابرة أمام عين القارئ، كي يرى حياة ممتزجة بكثير من المشاعر والأفكار. 

يدور كتاب «رسائل ما قبل النهاية» حول العديد من المواضيع من بينها: الانتحار، والاشتياق، والذكريات، وحب الطفولة، وانفصام الشخصية، وأشياء أخرى. 

والكتاب عبارة عن خواطر على هيئة رسائل خرجت من القلب إلى الورق، وتشمل كتابات حبيب لحبيبته، وكلمات حزينة، وحديث الكاتب عن نفسه، بالإضافة إلى مواضيع في الحياة اليومية. 

وحرص الكاتب عاصم فراج، على كتابة رسائل مجلده الجديد بعناية ليتمكن القارئ من عيش حياته والشعور بالكلمات، وكأنه هو من كتب هذه الكلمات.
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