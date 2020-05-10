التأميم .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهو التأميم.









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جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين ٣٤ ، ٣٥ من الدستور.









وفي المادة ٨٠٥ من القانون المدني - يدل على أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها ويراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقًا لضرورات اجتماعية واقتصادية.







