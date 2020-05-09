صحة بني سويف: تعافي 89 من أبناء المحافظة من فيروس كورونا

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من فيروس كورونا من أبناء المحافظة وكل المصريين،متمنيا لهم دوام الصحة ،وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري ،للعبور من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.





وأكد محافظ بني سويف ان كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل مافي وسعها لمجابهة تداعيات الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اي سيناريوهات محتملة ، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئوليتها تجاه ادارة الأزمة ، مشيرا إلى أن هذا الملف أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من رئاسة مجلس الوزراء .









جاء ذلك على خلفية تقرير مديرية الصحة بالمحافظة بتعافي 8 حالات جديدة من أبناء بني سويف من فيروس كورونا ،ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 89 حالة الذين خرجوا من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية،بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة،وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .





ووجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة،فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة،مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا،وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .





وأشاد محافظ بني سويف بخطة الدولة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة والتي تترجمها الحكومة لجهود نوعية وبطولية غير مسبوقة،حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة ،وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية "جيش مصر الأبيض" الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء .





وشدد محافظ بني سويف على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة، ،وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان واتباع الاجرءات الوقائية أثناء الخروج أو العمل للعبور من الأزمة إلى بر الأمان ، ومشددا على أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي مخالفات للقرارات الوزارية ، حيث إن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر.





وأشاد المحافظ بدور المجتمع المدني بمختلف أنواعه في مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة ،مجددا ترحيبه ودعمه لكل جهد وطني ومخلص وخطوات عملية ورأي ايجابي لدعم خطة الدولة الشاملة في مجابهة الأزمة.



