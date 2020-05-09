سيدة تبحث عن الطعام في القمامة وآخر يحاول كسر صندوق الصدقات فى إيران.. فيديو

نشر الناشط الأحوازي، محمد مجيد، اليوم السبت، مقطع فيديو قال إنه يظهر حالة الفقر الذي يعانيه الشعب في إيران.





وأضاف أنه بسبب الفقر والجوع، سيدة إيرانية تبحث في مكب النفايات عن الأكل، ورجل إيراني آخر يحاول كسر صندوق الصدقات في الشارع

وعلق على الفيديو قائلا: "واقع مؤلم يعيشه الشعب الإيراني".









وتشير تقارير إلى أن نحو 75 % من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة يعانون من الفقر، مما يعني أن أكثر من 60 مليون شخص يعانون في بلد يملك ثروات كبيرة، ويعد من أكثر دول المنطقة امتلاكا للطاقة. بحسب ما ذكر موقع "تابناك" الإيراني.









وأشار الموقع إلى أنه بعد احتجاجات منتصف نوفمبر 2019 على ارتفاع أسعار البنزين، فإن 60 مليون شخص يعيشون على الإعانات الحكومية، مما يعني أن 75% على الأقل من 80 مليونا، أي حوالي 60 مليون شخص يعيشون في الفقر.





وتوقع البنك الدولي في ابريل 2020 أن يشهد الاقتصاد الإيراني انتعاشًا بطيئًا حيث من المتوقع أن تظل صادرات النفط عند أدنى مستوياتها التاريخية وأن يظل النشاط غير النفطي منخفضًا. وفي مواجهة الصدمات الخارجية الإضافية - بما في ذلك تفشي جائحة كورونا في عام 2020 - من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في 2020/2021. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي بين 2020/2021 و 2022/2023 ضعيفًا، حيث يشهد انتعاشًا طفيفا في الصادرات والاستهلاك في جانب الطلب وقطاع الصناعة في جانب العرض في السنوات الأخيرة من تلك الفترة.



