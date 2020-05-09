عزل فريق ألماني كامل بسبب الكورونا وعودة البوندسليجا تحت التهديد

أعلن نادي دينامو دريسدن في الدرجة الثانية عزل جميع اللاعبين والطاقم الفني في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد اكتشاف حالتي إصابة بـ فيروس كورونا.

وحسب بيان النادي الصادر فقد تبين بعد إجراء الفحوصات والعينات تبين وجود حالتين جديدتين ايجابيتين في النادي مما تقرر عزل الفريق بالكامل.

وكانت الاتحاد الألماني قد أعلن في وقت سابق عن عودة الدوري الألماني الأولى والثانية يوم السبت المقبل 16 مايو، كأول دوري أوروبي يستأنف من جديد.

وفي سياق آخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.