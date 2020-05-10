التعليم: المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من طلاب 4 ابتدائي و 2 إعدادي .. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس سوف تفتح أبوابها اليوم الأحد 10 مايو 2020 لكل من طلاب الصف الرابع الابتدائي ، وطلاب الصف الثاني الاعدادي ، وطلاب الصف الاول الثانوي الدارسين بنظام المنازل، و الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة ، وذلك لتسليم المشروعات البحثية
التي تم اعدادها بشكل ورقي ، والتي سيتم على أساسها تقييم الطلاب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.
كما أوضحت وزارة التربية والتعليم
، أنه بالنسبة للطلاب الذين اعدوا المشروعات البحثية بشكل إلكتروني ، فالفرصة لا تزال مفتوحة لرفع وتحميل المشروع البحثي على منصة ادمودو ، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة حتى يوم 16 مايو 2020 .
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم ابحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لابد من الالتزام بالجدول ، مشيرا الى ان غدا السبت سيتم تسليم ابحاث الصفين الثالث الابتدائي والأول والاعدادي ، وبالتالي لو ذهب طلاب اي صفوف أخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول ابحاثهم و سيكون هناك زحام "على الفاضي".
وأوضح وزير التربية والتعليم ، لا داعي للاستعجال فهناك اسبوع كامل لتسليم الأبحاث ، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.
أما عن تسليم الابحاث الالكترونية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة ادمودو حوالي 8 مليون ، وقال : نحن نناشد هؤلاء الطلاب الا يدخلوا على المنصة في وقت واحد ، فالتسليم يمكن ان يتم في اي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطريقة تسليم المشروع نفسه ، فما أكدته الوزارة هو الاتي :
-الحل الافضل والابسط والاسهل والاضمن هو البحث الالكتروني فقط ، بحيث انه سواء كان البحث مكتوب بخط اليد أو بالكمبيوتر ، يتم تحويل البحث الكتوب بخط اليد ل بي دي اف بأي طريقة ثم ارفعه على منصة ادمودو من المنزل في اي يوم في الاسبوع وسيظهر على المنصة وينتهي الامر
-أما الطلاب المضطرون لتسليم الأبحاث في المدارس ، سواء كان البحث مكتوب بخط اليد على ورق فلوسكاب او ورق عادي او بأي قلم ، لابد من وضعه في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة ، ويغلقه ويسلمه للمدرسة ، ويأخذ وصل الاستلام فقط.
وأكد وزير التربية والتعليم أن أي إرشادات تخالف ذلك هي إرشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون.
ولسماع الرسالة الصوتية التي نشرها وزير التربية والتعليم منذ قليل اضغط هنا
و وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لجميع الطلاب واولياء الامور، الذين يجدون مشكلة في عملية التسليم الالكتروني للمشروعات البحثية على منصة ادمودو.
وقال وزير التربية والتعليم : نرجو ان تقوموا بالتواصل مع الدعم الفني او مراسلتهم حتي يقوموا بتقديم المساعدة.
وأوضح وزير التربية والتعليم انه يمكن الاتصال بالارقام التالية للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:
01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787
وقال : يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أيقونة المشروع البحثي الخاص بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين علي منصة ادمودو.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذه الأيقونة تظهر فقط للطلاب المسجلين على المنصة.