الصلاة من أجل الإنسانية .. الاتحاد الأفريقي يوجه رسالة للعالم | الخميس

اعلن الاتحاد الإفريقي مشاركته في المبادرة العالمية للدعاء و الصلاة من أجل الإنسانية وذلك الخميس المقبل والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.





وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد سبق وقرر تحديد يوم 22 مايو يوما للصلاة في أفريقيا إلا أنه تم تغيير اليوم ليصبح 14 مايو وذلك تضامنا مع الدعوة العالمية.





اقرأ ايضًا| هاشتاج «صلاة من أجل الإنسانية» يتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر والإمارات





وأشارت المفوضية إلى أن سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيقوم بتوجيه رسالة في هذا اليوم 14 مايو.





يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت أصدرت بيانا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام و الدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو 2020.





وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.