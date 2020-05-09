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هتضيعوا البلد.. أحمد موسى: تكدس المواطنين على كورنيش الإسكندرية إهمال واستهتار

السبت 09/مايو/2020 - 11:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على تكدس السيارات والمواطنين على كورنيش الإسكندرية من اجل تناول وجبة الإفطار قائلا"، ليه نشوف المشهد ده اكتر من مرة ".

وأضاف  أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي  "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   اللي هينزل يفطر في الشارع لازم يتم معاقبته ".

واكمل احمد موسى:"  كفاية استهتار هتضيعوا البلد والتزموا حتى لا يتفشى فيروس كرورونا ، مبقاش عندنا صوت ولا نفس انتوا ليه عايزين تموتونا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية صفر وبالتالي لابد من ان نعلم أن  النتيجة  9 آلاف حالة  مصابة".

وأكمل :"  اعداد الاصابات في تزايد مستمر لأن الشعب لم يلتزم  بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ".
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