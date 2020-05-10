بعد الغاء موائد الرحمن .. كنيسة توزع 10 آلاف شنطة رمضانية على الأكثر احتياجا ببنها

أعلنت جمعية المحبة الخيرية التابعة لكنيسة السيدة مريم العذراء بقرية شبلنجة بمركز بنها، عن تجهيز 10 آلاف شنطة رمضان لتوزيعها على عدد كبير من الأسر المسلمة.





وقال القمص بولس جميل راعي كنيسة السيدة العذراء مريم إن الكنيسة خلال شهر رمضان من كل عام كانت تقوم بتنظيم مائدة الرحمن وهذا ليس فضلًا منا ولكن لنثبت للعالم أجمع وبالدليل أننا نسيج وطن واحد ولن يفرق بيننا أي خائن أو إرهابي.





وأضاف القمص بولس أنه نظرا لانتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات وحرصا منا على سلامة إخواننا المسلمين تم إلغاء مائدة الرحمن واستبدالها بتوزيع شنط رمضان على الأسر الفقيرة من المسلمين لإدخال البهجة والسعادة عليهم خاصة في ظل الأزمة الحالية.





وأوضح أن الجمعية تقدم تلك المساعدات دون الإعلان أو الإفصاح عنها قائلًا "نحن نعمل هذا العمل خالص لوجه الله ".





وتابع : قمنا بتجهيز حوالي 10 آلاف شنطة رمضان بها أرز وسكر ومكرونة وعدس أصفر وعدس بجبة وزيت ووفول وشعرية ولحوم وذلك بالتعاون مع المبادرة التي أطلقها شباب شبلنجة وتم خلالها تقديم مساعدات للعمالة اليومية.





وأوضح بولس أن الأمر لم يقتصر على توزيع شنط رمضان بل قمنا بتجهيز ملابس للفقراء من إخواننا المسلمين وأطفالهم قبل عيد الفطر المبارك