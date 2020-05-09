بشرى | رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء بالمدينة المنورة.. تعرف عليها













وصرح مصدر مسؤول ب وزارة الداخلية السعودية ، بأنه سيتم السماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.





ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.





سادت حالة من التفاؤل فى ا لمملكة العربية السعودية اليوم بعدما أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن المملكة سجلت 1024 حالة تعافٍ جديدة من كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 10144.





بينما أعلنت الوزارة عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 37136، منها 26753 حالة ناشطة، بينها 140 حالة حرجة في العناية المركزة.









وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية بنسبة 18% من الحالات الجديدة كانت لإناث، و82% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة، كالتالي: 6% بين الأطفال، 90% بين البالغين و4% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عامًا). وعادت 30% من الحالات الجديدة لسعوديين، و70% لمقيمين من جنسيات مختلفة.









في المقابل تم تسجيل 10 حالات وفاة بـ فيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 239.



