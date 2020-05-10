حاسبات عين شمس تتيح الموضوعات البحثية علي نظام التعليم الإلكتروني

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الحاسبات والعلومات جامعة عين شمس إنه طبقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات بالنسبة لطلاب فرق النقل بالكلية (من الفرقة الاولي الي الفرقة الثالثة) تستبدل الإمتحانات التحريرية بـإعداد الطالب منفردا رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) طبقا لطبيعة كل مقرر دراسي وذلك في المقررات التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 .





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تعلن الكلية عن اتاحة الموضوعات البحثية للمقررات الدراسية علي نظام التعليم الالكتروني LMS

http://elearning.cis.asu.edu.eg/undergraduate/





الفترة الزمنية المتاحة لرفع الرسائل البحثية لجميع المقررات علي منصة LMS من يوم الخميس 7 مايو 2020 حتي منتصف ليل 11:59MP التاريخ المحدد امام كل مقرر دراسي بالجدول المعلن. طبقا لجدول التسليمات، اخر معاد لرفع أول موضوع بحثي يوم الاحد الموافق 31 مايو 2020 واخر معاد لرفع اخر موضوع بحثي يوم الاحد 14 يونيو 2020.





المرفقات:

قواعد عامة وأجراءات استلام الموضوعات البحثية من الطلاب

فيديو لشرح الدخول علي نظام التعلم الاكتروني LMS لمعرفة الموضوعات البحثية وتحميل الابحاث

https://web.microsoftstream.com/video/2252f8f0-94ac-4b8a-95db-f101a61a47eb

تعليمات كتابة الطلاب للموضوعات البحثية

جدول تسليم الرسائل البحثية – الشعبة العامة

جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج المعلومات الحيوية

جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج هندسة البرمجيات

جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج الذكاء الاصطناعي

جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج الوسائط المتعددة

جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج الامن السيبراني

عناوين الموضوعات البحثية للشعية العامة

عناوين الموضوعات البحثية لبرامج الساعات المعتمدة





مرفقات الاعلان:

https://drive.google.com/folderview?id=1heDQ2_ODZO4xj9R9ORdlv-UxE_Y_g0yn

