AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حاسبات عين شمس تتيح الموضوعات البحثية علي نظام التعليم الإلكتروني

الأحد 10/مايو/2020 - 08:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الحاسبات والعلومات جامعة عين شمس إنه طبقا لقرار المجلس الأعلي للجامعات بالنسبة لطلاب فرق النقل بالكلية (من الفرقة الاولي الي الفرقة الثالثة) تستبدل الإمتحانات التحريرية بـإعداد الطالب منفردا رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) طبقا لطبيعة كل مقرر دراسي وذلك في المقررات التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 .

أقرأ ايضا :

تعلن الكلية عن اتاحة الموضوعات البحثية للمقررات الدراسية علي نظام التعليم الالكتروني LMS
http://elearning.cis.asu.edu.eg/undergraduate/

الفترة الزمنية المتاحة لرفع الرسائل البحثية لجميع المقررات علي منصة LMS  من يوم الخميس 7 مايو 2020 حتي منتصف ليل 11:59MP التاريخ  المحدد امام كل مقرر دراسي بالجدول المعلن. طبقا لجدول التسليمات، اخر معاد لرفع أول موضوع بحثي يوم الاحد الموافق 31 مايو 2020 واخر معاد لرفع اخر موضوع بحثي يوم الاحد 14 يونيو 2020.

المرفقات:
قواعد عامة وأجراءات استلام الموضوعات البحثية من الطلاب
فيديو لشرح الدخول علي نظام التعلم الاكتروني LMS لمعرفة الموضوعات البحثية وتحميل الابحاث 
https://web.microsoftstream.com/video/2252f8f0-94ac-4b8a-95db-f101a61a47eb
تعليمات كتابة الطلاب للموضوعات البحثية
جدول تسليم الرسائل البحثية – الشعبة العامة
جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج المعلومات الحيوية
جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج هندسة البرمجيات
جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج الذكاء الاصطناعي
جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج الوسائط المتعددة
جدول تسليم الرسائل البحثية – برنامج الامن السيبراني
عناوين الموضوعات البحثية للشعية العامة
عناوين الموضوعات البحثية لبرامج الساعات المعتمدة

مرفقات الاعلان:
https://drive.google.com/folderview?id=1heDQ2_ODZO4xj9R9ORdlv-UxE_Y_g0yn
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

جامعة سوهاج تطبق نظام الأبحاث .. وتؤكد: الكليات تختار الموضوعات

إعلام القاهرة تقر نظام الأبحاث وتستلمها من خلال مواقع التواصل

هندسة عين شمس تعلن تفاصيل المشاريع البحثية في هذا الموعد

انتهاء الفصل الدراسي الثاني في الجامعات المصرية وبدء الاستعدادات لعمل الأبحاث.. اليوم

بعد نجاح التعليم عن بعد.. الجامعات مستعدة للاختبارات الإلكترونية 2021

ترشيحاتنا

هادي خشبة: ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز مجنون رسمي ضد مبادئ الأهلي

بتصديق الرئيس السيسي .. 2.4 مليون من أصحاب المعاشات يصرفون العلاوات الخمسة فى هذا الموعد

ممسوك في كمين.. نجل بيومي فؤاد يتعرض لموقف محرج بسبب والده

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور

أخبار الفن .. ضبط نجل بيومي فؤاد في كمين بسبب والده.. ومقدمة رامز مجنون رسمي تعود لمنزلها بطائرة خاصة

في ذكرى رحيل هالة فؤاد.. سر محاولة أحمد زكي الانتحار بسببها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور