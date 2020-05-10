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برلمان

صور وأرقام.. اعرف خصومات ضريبة الدخل على مرتبك

الأحد 10/مايو/2020 - 09:03 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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محمود فايد
نشرت الجريدة الرسمية  السبت، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وجاء شرائح ضريبة الدخل بعد هذه التعديلات كالتالي 


1- حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة  معفاة
 
2- أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه  2.5%
 

3- أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه  10%
 
4- أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%
 
5- أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه  20%
6- أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%
7- أكثر من 400.000 جنيه  25%
سعر الضريبة

التعديلات التى تمت تتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي، خاصة أن وتم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديلات عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي ولكن التطبيق العملي لنظام الخصم الضريبي أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدي للشرائح.


الانضباط الضريبي
هدفت أيضا  للمادة (87) لتحقيق مزيد من الانضباط في المجتمع الضريبي على طريق إلزام الممولين بأداء مبالغ إضافية في حال وجود فروق جوهرية بين ما تم الإقرار عنه والضريبة النهائية على الفحص واستثنت المادة الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة من الحصول لمثل هذه المبالغ الإضافية.

العبء الضريبي

المستهدفات تحقق تقليل  العبء الضريبى على دافعى الضرائب من الأشخاص، ومن ثم سيرفع  حد الإعفاء الضريبى إلى 24 ألف جنيه سنويا، بمعني أن المواطن اللى بيقبض ألفين جنيه في الشهر مش هيتخصم منه أي ضريبة على المرتب.

مرتب 3 آلاف 

القانون لغي نظام الخصم الضريبى اللى كان معمول بيه بالنسبة لضريبة المرتبات، ووسع شرائح الضريبة وخلاها أكثر تدريجا وزود شريحة إضافية نسبتها 2.5% لأصحاب الرواتب الأقل وهم في أول شريحة بعد الإعفاء، والناس اللى دخلها حتى 37 ألف جنيه سنويا، يعنى اللى مرتبه حوالى 3 آلاف جنيه في الشهر هتكون ضريبته 2.5% فقط، بعد ما كانت 15% قبل التعديل.

العدالة الضريبية

ومن أجل  زيادة عدالة الضريبة تم توسيع الشرائح الضريبية، واستحداث سعر ضريبة جديدة على أصحاب الدخول الأعلى بنسبة 25% للناس الأعلى دخلا الناس اللى دخلها يبدأ من 400 ألف جنيه، وكل هذه  التعديلات  تتعلق  بضريبة المرتبات فقط، يعنى مفيش أي تغيير بالنسبة للضريبة على الشركات هتكون زى ما هي ضريبة نسبية موحدة 22.5% سنويا.
صور وأرقام.. اعرف خصومات ضريبة الدخل على مرتبك
صور وأرقام.. اعرف خصومات ضريبة الدخل على مرتبك
صور وأرقام.. اعرف خصومات ضريبة الدخل على مرتبك
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