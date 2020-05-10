صور وأرقام.. اعرف خصومات ضريبة الدخل على مرتبك

نشرت الجريدة الرسمية السبت، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.





وجاء شرائح ضريبة الدخل بعد هذه التعديلات كالتالي









حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من 1-حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة معفاة

2- أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه 2.5%

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3- أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه 10%

4- أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%

5- أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه 20%

6- أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%

7- أكثر من 400.000 جنيه 25%

سعر الضريبة





التعديلات التى تمت تتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي ، خاصة أن وتم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديلات عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبي ولكن التطبيق العملي لنظام الخصم الضريبي أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدي للشرائح.









هدفت أيضا للمادة (87) لتحقيق مزيد من الانضباط في المجتمع الضريبي على طريق إلزام الممولين بأداء مبالغ إضافية في حال وجود فروق جوهرية بين ما تم الإقرار عنه والضريبة النهائية على الفحص واستثنت المادة الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة من الحصول لمثل هذه المبالغ الإضافية.









المستهدفات تحقق تقليل العبء الضريبى على دافعى الضرائب من الأشخاص، ومن ثم سيرفع حد الإعفاء الضريبى إلى 24 ألف جنيه سنويا، بمعني أن المواطن اللى بيقبض ألفين جنيه في الشهر مش هيتخصم منه أي ضريبة على المرتب.





مرتب 3 آلاف





القانون لغي نظام الخصم الضريبى اللى كان معمول بيه بالنسبة لضريبة المرتبات، ووسع شرائح الضريبة وخلاها أكثر تدريجا وزود شريحة إضافية نسبتها 2.5% لأصحاب الرواتب الأقل وهم في أول شريحة بعد الإعفاء، والناس اللى دخلها حتى 37 ألف جنيه سنويا، يعنى اللى مرتبه حوالى 3 آلاف جنيه في الشهر هتكون ضريبته 2.5% فقط، بعد ما كانت 15% قبل التعديل.







