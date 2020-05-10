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حوادث

ضاع حلم الولد.. ربة منزل تتخلص من زوجها بطعنة في القلب قبل الإفطار بقنا

الأحد 10/مايو/2020 - 01:38 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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يوسف رجب

رغم فترة زواجهما التى لم تدم طويلًا، وزواجه منها على زوجته الأولى التى أنجبت له 3 فتيات، إلا أن نار الغيرة الزوجية وعدم تلبيته لإحدى طلباتها، دفعها إلى طعن زوجها بطعنة نافذة فى القلب أردته قتيلًا فى الحال.

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حلم الولد راود المجنى عليه كثيرًا وكان الدافع وراء زواجه من الثانية" المتهمة" لإنجاب الولد، فكان دائم الاهتمام بها، وبعد فترة من تأخر تحقيق الحلم، حدث فتور فى علاقتهم، لعدم تحقيق الحلم، وانتهى بحرمانه من الحياة للأبد، بطعنة غادرة قبل الإفطار.

فور عودة الزوج إلى المنزل استعدادًا لوجبة الإفطار، نشب خلاف على طلبات المنزل بين الزوجة و زوجها، سرعان ما احتد الخلاف، وبادرت إلى المطبخ لتستل منه سكينًا ووجهتها إلى قلب زوجها، لتتهى المشاجرة و ينتهى الخلاف بينهما إلى الأبد.

بعد ضبطها من قبل أجهزة الأمن، أكدت أن خلافات حدثت بينها و بين زوجها منذ فترة، تزايد بعد أن حدث لها إجهاض فى حملها الذى كان ينتظره بفارغ الصبر لإنجاب الولد، تطور إلى اشتباكات و مشاجرات مستمرة بينهما.

و تبين من تحريات المباحث أن المجنى عليه، أنجب من زوجته الأولى ثلاث بنات، وكان يحلم بانجاب الولد من زوجته الثانية، إلا أن حدوث إجهاض لها، تسبب فى مشاكل مستمرة بينهما.

 وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع سيد.د 40 عاما، صاحب مقهى بمنطقة العويضات، بعد إصابته بطعنة نافذة فى القلب من سكين، أدت إلى مصرعه فى الحال، فتم نقل الجثة للمشرحة و ضبط المتهمة.


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