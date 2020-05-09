صورة نادرة للفنان الراحل محمد الشرقاوي مع ابنه

نشر أمجد، ابن الفنان القدير الراحل محمد الشرقاوي ، عبر حسابه الشخصي على تويتر، صورة نادرة له مع والده الراحل، ليحيي بها ذكراه التي وافقت يوم 6 مايو الماضي.





وعلق أمجد، على صورة والده الفنان الراحل، محمد الشرقاوي ، قائلًا: «٦ / ٥ / ١٩٩٦ ذكري رحيل والدي .. جايه السنه دي في ايام خير و في شهر كريم ادعوله بالرحمه».









ولد الراحل محمد الشرقاوي في 16 يناير 1954، بقرية منشية رضوان بمحافظة الشرقية، ورحل عن عالمنا في 6 مايو من عام 1996، عن عمر يناهز الـ42 عامًا.





ظهرت على محمد الشرقاوي، معالم الفن مبكرا وخاصة اجادته للشعر فقد كان يتولي رسم المواضيع لزملائه مقابل ان يعطوه الساندويتشات الخاصة بهم، ما سبب ذلك في زيادة وزنه بهذا الشكل.

