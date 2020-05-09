أهم الأخبار.. الرئيس يصدق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.. والصحة تسجل زيادة فى حالات كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم السبت، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:









نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.









نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة صور للحظة استقبال رئيس جامعة القاهرة لفوج من العالقين الى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة









كشفت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بـمجلس النواب، الإجراءات المتوقعة بشأن فيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الفطر المبارك من مد فترة الحظر بالاضافة الى شروط فتح المقاهى وصالات الجيم والنوادى وصالات الأفراح والسينما.









اصدر نادي الزمالك بيانا رسميا للرد علي تصريحات اسامه نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطني بشأن تفويت مباراة الزمالك أمام عزل المحلة









أشهر قليله تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.









تناقش لجنة الشكاوي والمقترحات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدًا، الشكوى المقدمة من الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الصفحة الشخصية للفنانة غادة عبدالرازق، حيث يتهمها بالإساءة إليه بفاحش القول.







