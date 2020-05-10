محمد يوسف: تلقيت الكثير من العروض بعد رحيلي عن الأهلي

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنه تلقى الكثير من العروض للعودة للتدريب بعد رحيلي عن القلعة الحمراء لكن الاتفاقات لم تكُتمل.









وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن العروض التي تلقاها من فرق داخل الدوري المصري لكن الاتفاقات النهائية لم تصل للمرحلة النهائية".









وشدد المدير الفني السابق للنادي الأهلي على أن أنتظر التوقيت المناسب للعودة للتدريب من جديد" .









وتابع يوسف: "لابد على النادي الأهلي أن يحتوي أبناؤه لأنهم هم القادرين على العمل لمصلحة النادي".









وقضى محمد يوسف فترة تدريبية بالنادي الأهلي مع المدير الفني السابق مراتن لاسارتي، وساتمر بعده بمدة قصيرة كمدرب مؤقت حتى تعاقد الاهلي مع رينيه فايلر.