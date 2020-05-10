AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد يوسف: تلقيت الكثير من العروض بعد رحيلي عن الأهلي

الأحد 10/مايو/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنه تلقى الكثير من العروض للعودة للتدريب بعد رحيلي عن القلعة الحمراء لكن الاتفاقات لم تكُتمل.


وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن العروض التي تلقاها من فرق داخل الدوري المصري لكن الاتفاقات النهائية لم تصل للمرحلة النهائية".


وشدد المدير الفني السابق للنادي الأهلي على أن أنتظر التوقيت المناسب للعودة للتدريب من جديد" .


وتابع يوسف: "لابد على النادي الأهلي أن يحتوي أبناؤه لأنهم هم القادرين على العمل لمصلحة النادي".


وقضى محمد يوسف فترة تدريبية بالنادي الأهلي مع المدير الفني السابق مراتن لاسارتي، وساتمر بعده بمدة قصيرة كمدرب مؤقت حتى تعاقد الاهلي مع رينيه فايلر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرجان: جلسة مع الأجهزة الطبية فى النادي الأهلي غدا بسبب كورونا

أمير عبد الحميد يكشف مفاجأة كبيرة في عرض الزمالك ولماذا رفضه

حارس الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ شريف إكرامي

سبب رحيلى عن الزمالك.. رضا عبدالعال يفتح النار على فاروق جعفر

أحمد سامي: الأهلي مبيقفش على لاعب.. وفتحي مش من أبناء النادي

إكرامي: لن أوافق على لعب شريف في الزمالك مطلقا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد زواجها.. دعوى قضائية ضد الفنانة غادة عبد الرازق لهذا السبب

شكاوى من اختفاء أيقونة رفع الأبحاث على إدمودو عند بعض الطلاب .. والتعليم: الضغط هو السبب

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

بسعر يبدأ من 3400 جنيه للمتر .. طرح 2662 شقة بسكن مصر فى 8 مدن جديدة

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

خاص| هانم من الزمن الجميل.. علاقة جدة ياسمين صبري بيوسف وهبي ووالد أحمد السقا.. صور

AdvertisementS

أول رد من مرتضى منصور على تفويت أسامة نبيه مباراة الزمالك مع غزل المحلة

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

المصري يوجه الشكر لـ السيسي ويكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق.. فيديو

طبيب الغلابة: مرتضى منصور قائد حقيقي ومصر لن ترى مثله مرة أخرى.. فيديو

اخبار الاهلي.. بيراميدز يضم نجمي الفريق بـ 93 مليون جنيه.. هشام حنفي: انتقلت الى الزمالك 3 أيام

بسبب "هروب الزمالك من القمة" .. خالد الغندور: أليو بادجي لاعب على ما تفرج

وكيل النني يكشف حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا وموقفه من العودة للدوري المصري ..فيديو

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية لنادي الزمالك لـ طبيب الغلابة.. وطارق يحيى يبكي ..فيديو

معرفش نجوم.. وليد سليمان : حزنت من موقف الأهلي أثناء التجديد ..فيديو

شوبير: فيفا تراجع عن بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.. فيديو

رئيس الترسانة يروي قصة انضمام أبو تريكة لـ الأهلي ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور

قصة حقيقية .. شاب مصري دارت حوله أحداث مسلسل النهاية.. والمؤلف: صدفة غريبة

حكاية أكلة .. الفتة الوجبة الرسمية فى أعياد الإله عند قدماء المصريين